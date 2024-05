Suspeito de assassinato de corretora de imóveis apresenta álibi e é liberado

O homem de 43 anos, detido nesta quarta-feira (22) suspeito de ser o assassino da corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, foi liberado após apresentar um álibi considerado “sólido”. O crime foi descoberto na tarde de terça-feira (21), quando o corpo de Amalha foi encontrado em uma área de mata no Jardim Los Angeles.

O suspeito, ex-namorado de Amalha, foi preso em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Após ser levado à 1ª delegacia da cidade para prestar depoimento, ele apresentou provas de que estava em outro local no momento do crime, o que levou à sua liberação.

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o depoimento, a delegada Analu Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), afirmou em entrevista ao site Campo Grande News, que ele foi levado para prestar esclarecimentos, assim como outras testemunhas. A polícia está explorando todas as hipóteses para esclarecer o caso.

Contexto do Crime

O homem, que reside em Ponta Porã, foi mencionado como suspeito após o depoimento de um dos familiares de Amalha. A corretora havia tido um relacionamento amoroso com ele no ano passado. Antes de ser encontrada morta, Amalha mencionou a uma amiga que iria se encontrar com um “ex-paquera” para receber um dinheiro. No entanto, ainda não está confirmado se o homem detido era o ex com quem ela se encontraria.

Até o momento, o caso não tem uma linha de investigação definida e não foi distribuído a nenhuma delegacia específica. Todas as forças policiais estão empenhadas em solucionar o crime.

Inicialmente, a suspeita era de um “estelionato amoroso”, mas uma nova hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) ganhou força, pois o carro e o celular da vítima não foram encontrados.

