Seguranças encontram cadáver em mata do bairro Jardim Los angeles

Guardas municipais encontraram durante um treinamento na tarde desta terça-feira (21), o corpo de uma mulher transsexual perto de uma árvore, em uma área de mata na região do porto seco, Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo primeiras informações, a vítima teria sido arrastada para uma região de mata, por aproximadamente 10 metros. Os guardas não disseram a origem dos ferimentos, mas a princípio seria uma facada na cabeça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local para atestar o óbito, assim como a Perícia Técnica e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para realizar os levantamentos e a identificação da vítima.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram