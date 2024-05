Polícia realiza apreensão de cigarros eletrônicos e prende dono de tabacaria em Campo Grande

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Campo Grande ontem, quinta-feira(23), resultou na prisão de um homem de 37 anos. O criminoso era proprietário de uma rede de tabacarias, localizadas nos Bairros Nova Lima e Santo Amaro. A prisão aconteceu no Nova Lima.

A operação aconteceu peola Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Segundo apurado, após investigações sobre vendedores de cigarro eletrônico na cidade, a DECON e o GOI deflagraram a primeira fase da Operação “Flashwover”, fiscalizando 40 lojas da rede, porém, apenas duas estavam em funcionamento, ambas com cigarros eletrônicos expostos, além de outros produtos sem registro no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Apurou-se que nenhuma das lojas possui alvará de funcionamento.

Foram apreendidos 36 cigarros eletrônicos, 843 acessórios para cigarro eletrônico, 13 pacotes de tabaco, 19 maços de cigarro contrabandeado, 64 essências de tabaco, entre outros. As investigações prosseguirão para identificação dos fornecedores desses produtos.

A ANVISA, após revisão dos estudos, no início deste ano manteve a proibição dada ao mal que o produto causa à saúde.

