Preços de itens de petshop são pesquisados em Três Lagoas

Os preços dos produtos de PetShop especialmente itens para a saúde e alimentação dos animais foram pesquisados na quinta-feria(23) pelo Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL)

Variações

A pesquisa foi realizada em nove estabelecimentos, revelando uma considerável variação nos valores. No quesito vacinas, foram analisados 12 tipos, com preços variando entre R$ 15,00 e R$ 140,00. Já as medicações apresentaram uma variação de R$ 88,20 a R$ 247,00.

A apuração também incluiu preços de rações, que englobam categorias como rações para filhotes (premium e super premium) e rações para adultos (premium e super premium). Os resultados mostraram uma variação de R$ 20,00 a R$ 480,00 para filhotes e de R$ 26,00 a R$ 415,00 para adultos.

A pesquisa também se estendeu aos felinos, com os valores das rações para gatos variando entre R$ 26,00 e R$ 89,90.

