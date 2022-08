“Eles estavam no auge da vida”, diz parente da família que morreu na BR-262

O velório da família que morreu tragicamente em um acidente no início da semana, foi marcado pela tristeza dos familiares no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. José Beto Vargas, Paula Alessandra de Godoy e o filho, de apenas 3 anos, serão sepultados às 8h30 de quarta-feira (31).

Segundo a cunhada de José Vargas, a família era católica e estava retornando de Santa Cruz de Lá Sierra, na Bolívia, onde foram visitar familiares. “Ainda estamos tentando entender o que aconteceu, apesar de não haver explicação.”

“Eles eram uma família muito feliz, pessoas honradas que praticavam o bem. Eles sempre recebiam a família e amigos com tanto amor. Todos tem a mesma visão do tanto que eles eram felizes e amáveis, lamenta.

Conforme o relato dos parentes, as vítimas estavam no auge da realização dos sonhos deles. “Paula estava comemorando o reconhecimento pelo bom desempenho no trabalho. Ela estava muito feliz.”

De acordo com outro conhecido da família, mesmo sem muito convício com as vítimas ficou emocionado e lamenta. “Eu apenas os conhecia, mas a cena de ver uma família inteira tendo a vida paralisada por uma tragédia, machuca muito. Ainda mais que tenho filho com idades próximas a da criança. É Muito triste.”

Fatalidade

Um acidente frontal entre um veículo HB20 e um caminhão transportador de combustível, resultou na morte de três membros da mesma família que estavam no carro, arrastado por cerca de 100 metros após a batida.

As vítimas morreram na hora, na tragédia que aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), na BR-262, entre Terenos e a região do Indubrasil, em Campo Grande. Acesse também: Idosa é sequestrada em frente a UPA e tem carro roubado

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf