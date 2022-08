Teatro do Paço Municipal receberá reforma de mais de R$ 900 mil

O Teatro Octávio Guizzo, anexo ao Paço Municipal após 15 anos poderá receber espectáculos. Isso porque o Teatro, um dos mais tradicionais espaços públicos de cultura receberá uma reforma de mais de R$ 900 mil por meio da Tascon Engenharia Ltda, empresa que venceu a concorrência pública ao oferecer um desconto de 11,75% sobre o orçamento de referência. A prefeitura de Campo Grande divulgou nesta terça-feira (30) no Diário Oficial a homologação da licitação.

A revitalização prevê a troca de poltronas, forro, ampliação do palco, rampa de acesso e adaptação dos banheiros para acessibilidade, instalação de ar condicionado, além de resgatar o mezanino, que voltará a ser um espaço das artes plásticas, fotografia e lançamentos literários. O espaço tem capacidade para 250 espectadores e foi inaugurado há mais de 40 anos.

O prédio da prefeitura e o do Teatro do Paço foi feito pelo arquiteto Círiaco Maymone, mesmo projetista do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão.. Ele foi construído durante a administração de Antônio Mendes Canale e foi entregue na gestão de Marcelo Miranda. O teatro recebeu a sua denominação em 1989 com a morte do José Octávio Guizzo, músico, radialista, advogado e ativista cultural.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, a revitalização do Teatro do Paço é uma grande vitória para a classe artística. O diretor do grupo teatral da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Roberto Figueiredo, lembra a estréia do grupo Senta que o Leão é Manso, em 1983. “Apresentamos nossa primeira peça lá, com alunos da Escola Bernardo Franco Baís e Colégio Dom Bosco, onde eu era professor na época. Isso há 39 anos. Era aconchegante e com boa acústica para a plateia, que além das apresentações teatrais, com os Festivais Estaduais de Teatro, também podiam conferir pequenos shows”, relembra.

Figueiredo, que também é Coordenador do setor de cultura da UCDB, acredita que o espaço vai garantir acesso cultural à população. “A abertura do teatro é nosso sonho. Um espaço para que possamos apresentar as nossas produções. Hoje não temos muitos espaços públicos estruturados e esperamos que volte a acolher as plateias, porque o momento mais importante é abrir a cortina, essa é a arte”, finaliza Roberto.

A coordenadora do Fórum Municipal da Cultura, Romilda Pizani, acredita que a reforma do teatro do Paço abre espaço para a cidade voltar a ter uma estrutura onde a população terá oportunidade de assistir espetáculos gratuitos custeados com recursos públicos de fomento .

