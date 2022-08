Plano de Contigência contra Monkeypox é lançado com orientações e ações estratégicas

Foi estabelecido nesta terça-feira (30). um Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana da Monkeypox (Varíola dos Macacos), que apresenta informações estratégicas e estabelece as orientações epidemiológicas, competências assistenciais e laboratoriais para a gestão dos casos da doença em Campo Grande. O documento foi feito pela Prefeitura por meio da Sesau (Secretária Municipal de Saúde).

O Plano de Contingência tem o objetivo de orientar os profissionais da saúde para a resposta rápida ao atual evento de saúde pública, bem como direcionar as ações da assistência e vigilância quanto à definição de caso de Monkeypox, processo de notificação, fluxo laboratorial e investigação epidemiológica na Capital.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, é importante salientar a natureza dinâmica do plano e a necessidade de reavaliar, sempre que necessário, os prazos e ações propostas em função dos diferentes cenários que, porventura, sejam observados. “A atualização do Plano ocorrerá sempre que necessário, mediante novas evidências científicas. Em relação à incidência de casos, ou não, no Município, seguiremos monitorando e acompanhando todos os dados”.