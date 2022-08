Acidente envolvendo caminhão na BR-262 mata família voltando de viagem

Um acidente frontal entre um veículo HB20 e um caminhão transportador de combustível, resultou na morte de três membros da mesma família que estavam no carro, arrastado por cerca de 100 metros após a batida. As vítimas morreram na hora na tragédia que aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), na BR-262, entre Terenos e a região do Indubrasil, em Campo Grande.

As vítimas se tratam de José Beto Vargas e Paula Alessandra de Godoy, pais de uma criança de aproximadamente 3 anos, que também morreu enquanto estavam retornando de uma viagem no sentido do município de Terenos a Campo Grande.

Conforme o Capitão Saldanha, do Corpo de Bombeiros, o caminhão que transporta material inflamável foi averiguado e não corre risco de explosão. “Ainda é cedo para uma opinião mais concreta, encontramos três óbitos no carro que ainda estão presos nas ferragens, aguardando pela perícia. Em relação ao motorista do caminhão, ele esperou na grama para receber atendimento médico.”

A ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi a primeira chegar no local e constatou os óbitos. Em seguida, foram acionadas a PRF (Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Científica.

Com informações do repórter Willian Leite