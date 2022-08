Idosa é sequestrada em frente a UPA e tem carro roubado

Uma idosa, de 73 anos, foi sequestrada em frente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coophavila II e teve seu carro roubado, na noite de segunda-feira (29). Ela foi abordada por dois indivíduos armados que a obrigaram entrar no banco de trás do carro.

A mulher estava esperando seu marido, que estava no interior da unidade. Um dos sequestradores, ao abordá-la, colocou a arma de fogo no pescoço da vítima. Eles andaram com a vítima do Coophavila até a entrada das moreninhas pela BR 163 e a abandonaram em frente a uma empresa.

Durante o sequestro, os indivíduos realizaram um terrorismo psicológico com a idosa, ameaçando a vida dela e de seus familiares. Diante a situação, a idosa passou a senha de suas contas bancárias.

A equipe realizou buscas nas imediações da vila moreninha, universitário e Itamaracá, mas não localizaram o veículo.

O caso foi registrado como roubo praticado com restrição à liberdade da vítima, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida pelo emprego de arma de fogo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.