Cresce o numero de familias endividadas

O índice de famílias endividadas em Campo Grande teve um leve aumento no mês de março deste ano, registrando o número de 60,6% de endividados, ante 59,8% no mês de fevereiro. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a pesquisa, os “muito endividados” deram uma reduzida em relação ao mês anterior: 11,9% em março, perante os 15,4% de fevereiro. Entre os “pouco endividados” o aumento foi de quase dois pontos percentuais, de 24,8% para 26,9% agora em abril.

“O cartão de crédito continua sendo a principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (71,1%). A fonte do aumento da dívida, em março, está nos indicadores como cheque pré-datado (0,1% para 0,4%), crédito consignado (de 8,1% para 8,7%), financiamento de carro (de 8,1% para 9,8%) e outras dívidas (de 2,5% para 3,4%). É importante acompanhar esses movimentos para o comércio porque estar endividado não significa inadimplência – quando não vão pagar as contas – situação assumida por 12,6% dos que responderam a pesquisa. Em fevereiro, esse número era maior, 13,6%”, conta a economista do IPF/MS, Regiane Dedé.

