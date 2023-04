Águas Guariroba conta com novo veículo de aplicação de asfalto

A Central de Serviços da Águas Guariroba conta com um novo caminhão térmico de asfalto para as ações de manutenção e pavimentação da concessionária. Com o novo veículo, as obras com pavimentação tornam-se mais dinâmicas, permitindo que a concessionária atenda um maior número de demandas em um menor espaço de tempo.

Outra vantagem do caminhão térmico de asfalto está na melhoria na qualidade do asfalto aplicado nas manutenções. O caminhão tem dois sistemas de aquecimento, sendo dois queimadores manuais alimentados por gás GLP e duas resistências elétricas de 220 V que, ligado a uma tomada, permitem que a massa asfáltica fique armazenada em temperatura própria para aplicação de um dia para o outro sem que a massa perca densidade e aderência, resultando em uma superfície mais resistente e durável.

Como o processo de aplicação direta do asfalto aquecido permite que sejam utilizados menos recursos que gera menos resíduos, contribui para a redução do impacto ambiental.

“A utilização do caminhão térmico de asfalto pela Águas Guariroba resulta em um serviço mais eficiente e de maior qualidade, aumentando a satisfação dos clientes. Com este veículo na frota, a empresa se destaca no setor de saneamento e se mantém como uma referência em qualidade e eficiência em seus serviços.”, destaca o coordenador de serviços, Danilo Campos. Acesse também: Com reajuste de 9,85%, tarifa de energia elétrica sobe acima da inflação

Com informações da assessoria