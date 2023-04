Grávida é resgatada de fazenda após ser agredida e estuprada pelo marido

Uma mulher de 23 anos, foi resgatada de uma fazenda, na zona rural de Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande, após ser agredida e estuprada pelo marido, de 27 anos. Segundo a polícia, a vítima está gestante e foi encontrada com lesões pelo corpo, e sobrancelhas raspadas.

O resgate da vítima foi realizado por equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), que recebeu a denúncia pelo disque 180. Diante das informações, a polícia foi até o local e encontrou a mulher machucada.

Segundo a Polícia Civil, a jovem sofria violência psicológica diariamente e era agredida fisicamente. A vítima passou por exames periciais e foi ouvida na delegacia do município.

O suspeito das agressões, foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de estupro e de violência psicológica.

Tipos de violência

A violência doméstica vai muito além da agressão física, existem diferentes formas de violação como a psicológica, sexual, patrimonial e moral.

É considerado violência física qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde do corpo, como bater; espancar; empurrar, atirar objetos na direção da mulher; sacudir, chutar, apertar; queimar, cortar, ferir.

Violação sexual consiste em qualquer ação que force a mulher a fazer, manter ou presenciar ato sexual sem que ela queira, por meio de força, ameaça ou constrangimento físico ou moral. Entre os exemplos estão obrigar a fazer sexo com outras pessoas; forçar a ver imagens pornográficas; induzir ou obrigar o aborto, o matrimônio ou a prostituição.

A violência moral é caracterizada como qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade com mentiras ou ofensas. O que inclui acusá-la publicamente de ter praticado crime.

Violência psicológica é qualquer ação que ocasione dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante.

A violência patrimonial consiste em retirar o dinheiro conquistado pela mulher com seu próprio trabalho, o que inclui destruir material profissional para impedir que a mulher trabalhe; controlar o dinheiro gasto, obrigando-a a fazer prestação de contas, mesmo quando ela trabalhe fora; queimar, rasgar fotos ou documentos pessoais.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

