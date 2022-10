Carreta com carga de cimento tomba em rodovia após pneu estourar

Carregada de cimento, uma carreta bitrem com placas de Rondonópolis (MT), tombou no prolongamento da MS-080, em Campo Grande, após um dos pneus dianteiros estourar próximo ao macro anel rodoviário da região, no final da manhã desta terça-feira (25).

Com o impacto do tombo, o guard-rail ficou danificado, assim como a carreta que ficou caída às margens da rodovia. Parte da carga do material de construção ficou espalhada pela pista, que ficou parcialmente interditada.

De acordo com testemunhas, o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para alguma unidade médica. Durante a tarde, a reportagem encontrou pessoas recolhendo o cimento da pista, podendo ser da empresa responsável ou saqueadores, visto que não quiseram falar com a imprensa.

Com informações do repórter Marcos Maluf