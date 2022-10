Preços de produtos para o Dia de Finados têm variação 617%

Uma variação de 614% nos preços das flores e velas para o Dia de Finados em Campo Grande foi constatada pelo levantamento feito pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS). Pesquisa foi realizada em 10 floriculturas e seis supermercados da Capital, entre os dias 18 a 27 de outubro, e foi feita em 40 itens de floricultura e quatro tipos de velas.

O produto que mais apresentou variação foi o vaso médio da flor Kalanchoe, com variação de até 617,95%, sendo encontrado por preços entre R$ 3,90 até R$ 28. Foram incluídas no levantamento as flores mais populares na data, como crisântemos, flores do campo, margaridas, rosas brancas e coroas de flores. Vaso grande do Crisântemo também teve grande variação, com preços variando entre R$ 15 e R$ 50 de um estabelecimento para outro.

Quanto ao preço das velas, pacote com oito unidades da vela nº 5 apresentou variação de 70,24%, com preços entre R$ 4,98 e R$ 8,29. Já a vela de sete dias custa de R$ 7,98 a R$ 10,49. De acordo com o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, no período de Finados aumenta a procuta por velas e flores e, por este motivo, os preços dos itens tendem a subir e variar muito de um estabelecimento para outro.

Pesquisa foi feita nas floriculturas Pequena Flor, Marrocos, Rosalândia, Pantanal Garden, Recanto Verde, Tom Flores, Jardim do Édio, Nicaretta, Campo Grande e Holanda. As que apresentou mais itens com preço mais baixo foram a Holanda, com 12 itens, e Pantanal Garden, com sete. Entre os supermercados, levantamento foi realizado no Extra, Carrefour, Walmart e Comper Tijuca, Spipe Calarge e Parati. Sendo Carrefour e Walmart os que apresentaram menores preços.