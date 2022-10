MS já o 8º maior exportador no país

Ocupando o 8º lugar no ranking brasileiro as Exportações do agronegócio de Mato Grosso do Sul para outros países em 2021, ultrapassaram US$ 6,5 bilhões em faturamento. O crescimento é de 1.840% se comparado à 1997, ano em que as vendas foram de US$ 338,5 milhões, segundo os dados do Ministério da Economia.

Os principais destinos da comercialização dos produtos do agronegócio de 2021 são liderados pela China, com aproximadamente 47% de participação da receita, seguida pelos Estados Unidos, com 6,2% e os Países Baixos com 4,58%.

Os dez maiores compradores foram responsáveis por US$ 4,8 bilhões do faturamento no ano passado. O volume exportado chegou a cerca de 10 milhões de toneladas. O total das vendas para estes territórios representou 73,3% dos produtos comercializados.

O avanço do período é quatro vezes maior que o crescimento das exportações do agro brasileiro. Segundo os dados da Famasul, a soja em grãos e a celulose, juntas, respondem por 59% da receita e 72% do volume que é exportado pelo estado. Os produtos do agro de MS destinam-se a 142 países.