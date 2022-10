Motorista capota após desviar de carro que fazia ‘cavalinho de pau’

Uma motorista, de 44 anos, perdeu a direção do carro e capotou, ao desviar de um carro que fazia “cavalinho de pau”, em um cruzamento no Jardim Noroeste. Duas pessoas estavam no carro que capotou, entre elas a condutora e a filha de 18 anos. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (25).

O capotamento aconteceu no cruzamento das ruas da Conquista e Custódio de Melo. De acordo com o Cabo Prates, do Corpo de Bombeiros, Cleonice da Silva Ferreira conduzia uma HB20, no momento em que tentou desviar de um carro que fazia “cavalo de pau”. A motorista perdeu o controle e capotou. O outro condutor fugiu do local.

No local, um vizinho que não quis ser identificado relatou que a mulher havia tentado desviar do veículo que fazia manobras perigosas, quando bateu em uma lixeira e perdeu a direção.

Foi nesse momento que o carro foi arrastado na parede de uma residência, girou, colidiu em uma árvore e tombou. Foram encontradas marcas no muro, mas a estrutura não foi danificada. O dono da casa não estava no momento em que ocorreu o acidente.

A filha de 18 anos, identificada como Marinete Ferreira da Silva, sofreu ferimentos na cabeça e saiu com tontura. Já a mãe, que conduzia o veículo, teve uma contusão na coluna. Ambas foram atendidas pela URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) e, posteriormente, encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

