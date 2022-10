Explosão em subestação de energia gera apagão em Coxim

Uma explosão em uma subestação de energia em Coxim, a 239 quilômetros de Campo Grande, deixou cerca de 33 mil moradores sem energia na madrugada desta terça-feira (25). A explosão deu início a um incêndio que foi controlado nas primeiras horas por equipes da Energisa.

Conforme o prefeito da cidade, Edílson Magro (DEM), o apagão foi provocado por um curto-circuito na subestação de energia, com isso as aulas foram suspensas nas escolas de Coxim.

Uma moradora da região relatou que por volta das 5h da manhã, acordou com um forte estrondo vindo da subestação.

“Gente, pegou fogo na subestação da Energisa em Coxim MS, horas e horas de curto, o barulho do choque da força foi terrível e teve uma fumaça negra”, publicou nas redes sociais.

Em nota, a Energisa informou que durante a madrugada (25) as equipes da concessionária foram acionadas por conta de um incêndio na Subestação de Coxim e que o fogo foi extinto logo na primeira hora.

“Inicialmente 100% dos clientes de Coxim foram impactados, o que corresponde a 24,2 mil unidades consumidoras. Em menos de duas horas e meia, às 7h25, o fornecimento foi totalmente restabelecido”, destaca a o nota divulgada pela concessionária de energia.

Apesar do falta de energia não houve feridos e a causa do curto-circuito segue em investigação.

Imagens registradas por Nilso Eugênio de Oliveira, morador da região, mostram o momento do incêndio.

Confira:

