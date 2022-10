Chuva atinge a Capital e tempestade em MS dura até amanhã

Por volta de 16h, da tarde desta quinta-feira (6), começou a cair uma chuva forte em Campo Grande que tem previsão para durar até o final da manhã de sexta-feira (7), às 10h. A Capital, assim como a região baixa de Mato Grosso do Sul, estão sob dois alertas de tempestades.

O vento que atingiu a Capital nesta tarde chegou a atingir 77,8 km/h, com registro de nevoeiro na região do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Em Três Lagoas, também houve pancada de chuva forte, trovoadas isoladas, raios e vento de 46 km/h. No Estado a temperatura caiu de 35,6 ºC para 23 ºC, segundo o meteorologista Natálio Abrahão.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística), o alerta mais forte indica chuvas de 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo no sul do Estado. A previsão é que este cenário dure até 00h desta quinta.

Porém, um alerta laranja que atinge praticamente o estado inteiro, tem prazo de que dure até às 10h de sexta. Neste período, é esperada que ocorra chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Queda na temperatura

Após todo a instabilidade climática, é previsto queda de temperatura nos próximos dias em MS. No sábado (8), as temperaturas mínimas previstas são entre 12-15°C, principalmente no sul do Estado.