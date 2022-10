Maioria da Câmara da Capital vai apoiar Riedel

Na Câmara Municipal de Campo Grande, ao menos 20 vereadores já sinalizaram apoio ao Riedel no 2º turno: Ayrton Araújo, Clodoilson Pires, Ronilço Guerrero, Carlão, Vitor Rocha, João Rocha, João César Matogrosso, professor Juari, e outros vereadores que participaram desta reunião.

O presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), participou de reunião, nessa quarta-feira (5), com o presidente do PSDB, governador Reinaldo Azambuja, e fechou apoio ao candidato a governador Eduardo Riedel. Vereadores participaram do encontro, ouviram as propostas do tucano e praticamente 20 parlamentares apoiam a candidatura.

Um dos participantes da reunião, o vereador Alírio Villasanti (União), informou que o encontro é natural nesse período eleitoral, de segundo turno. “Teve a reunião e eles foram pedir apoio. O que é normal. O nosso partido está conversando com suas lideranças para verificar qual o caminho a seguir”, disse o vereador Alírio Villasanti, do União Brasil.

O vereador Ayrton destacou que vai votar no Eduardo Riedel e o acompanha porque ele é a favor do Lula e completamente contra o bolsonarismo, que é o projeto do candidato Capitão Contar. Os vereadores Dr. Jamal e Dr. Loester tendem apoiar Riedel, pois o MDB vai liberá-los eles para darem apoio a quem quiser.