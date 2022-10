Alerta vermelho: previsão indica ciclone e fortes tempestades em MS

O clima em Mato Grosso do Sul passará por mudanças bruscas a partir desta quinta-feira (6), porque Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo alerta de nível vermelho, ou seja, grande perigo para 54 municípios do Estado. O aviso indica chuvas de 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo.

Conforme o alerta também existe grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário de chuvas no Estado ocorre devido a uma combinação de fatores meteorológicos, como sistema de baixa pressão no Paraguai, aproximação de uma frente fria e aumento de umidade.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de situação de grande perigo confirmada, procure um abrigo e evite permanecer ao ar livre.

Ciclone

A previsão indica ainda a chegada de um ciclone com rajadas de ventos superiores a 100 km/h. Entre as características do ciclone extratropical está a chuva torrencial com ventania, que geralmente ocasiona alagamentos e destelhamento de casas.

O alerta de ciclone é valido para Mato Grosso do Sul e outros seis estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (6), as rajadas de vento podem chegar até a 90 km por hora e as temperaturas seguem altas no Estado. Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de 29°C. Dourados vai variar entre 19°C e 28°C. Já Três Lagoas poderá ter máxima de 32°C, com mínima de 22°C. As três cidades têm previsão de chuva.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Cedesc (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) disparou SMS para os números cadastrados no 40199 avisando a população para o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações.

