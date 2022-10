Em Corumbá, temporal derruba árvores e quebra vidro de concessionária

A tempestade no início da tarde desta quinta-feira (6), escureceu o céu e causou muitos estragos em Corumbá. A chuva, com fortes rajadas de vento e trovoadas, assustou muita gente em vários pontos da cidade.

Segundo o Diário Corumbaense, árvores foram arrancadas pela raiz e algumas caíram sobre veículos, como na rua Firmo de Matos esquina com a Dom Aquino. Na Colombo entre a 15 de Novembro e a Sete de Setembro, em frente ao Hemonúcleo, uma grande árvore tombou, fechou toda a via e os galhos atingiram carro e moto.

De acordo como o meteorologista Natálio Abrahão Filho, os ventos em Corumbá atingiram 86,04 km/h; foram 650 raios e em cerca de uma hora choveu 11 milímetros. A temperatura que passava dos 34 graus Celsius caiu para 20,6ºC.

Na rua Colombo esquina com a Edu Rocha, as rajadas quebraram os vidros da concessionária Ase Motors e um carro foi danificado. “Foi muito forte e assustador, graças a Deus, ninguém se feriu”, disse o empresário Dado Katurchi, sem saber ainda mensurar o prejuízo.

Na rua Cabral, entre a Sete de Setembro e 15 de Novembro, o telhado metálico da vidraçaria Center Box foi levado pelo vento, atingiu a garagem do imóvel vizinho e ainda quebrou a porta de vidro da empresa. O empresário Benedito Pereira da Silva calculou em pelo menos R$ 10 mil os estragos provocados pelo temporal. Ele ainda contou que vários clientes foram afetados e pediam atendimento.

Na parte alta da cidade, muitas árvores também caíram e há informações de telhados de casas que foram arrancados pela força do vento. O Corpo de Bombeiros recebeu vários chamados, a maior parte de queda de árvores sobre carros, residências e vias. Quatro equipes se deslocam para atendimento das ocorrências.