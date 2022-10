Com um visual lindo, trailer de ‘Super Mario Bross’ é divulgado

A Illumination Animation, estúdio responsável por franquias como ‘Meu Malvado Favorito’ e ‘Sing’ divulgou hoje (6) o trailer do filme animado ‘Super Mario Bross’, em parceria com a Nintendo.

Saindo do usual videogame e se tornando filme pela primeira vez, a animação contará com vozes de famosos como Chriss Pratt (Mario), Keegan-Michael Key (Toad), Jack Black (Bowser) e Anya Taylor-Joy (Princesa pêssego).

Mario teve sua primeira estreia como “Jumpman” no jogo de arcade Donkey Kong em 9 de julho de 1981, e veio conquistando o público desde então.

O longa tem estreia confirmada para 7 de abril de 2023, e promete muitas cenas fofas e nostálgicas.

The official teaser trailer for The Super Mario Bros. Movie is here! #SuperMarioMovie pic.twitter.com/jxp0Bkr2Vr

— Illumination (@illumination) October 6, 2022