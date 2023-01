Chuva alaga Avenida Costa e Silva e motoristas se arriscam para driblar enxurrada

As fortes chuvas registradas na manhã desta quarta-feira (04), ocasionou estragos em diferentes regiões de Campo Grade. Na avenida Costa e Silva, uma das principais vias da Capital a chuva gerou um alagamento e carros ficaram ilhados, o que resultou no congestionamento da rua.

Informações meteorológicas indicam que o acumulado de chuva na manhã de hoje chegou a 41,4 milímetros. Para driblar as águas os motoristas se arriscaram e teve até quem decidiu subir a ciclofaixa para desviar do alagamento.

Wendel Duarte foi um dos motoristas que ficou preso na via, mas ao contrario da maioria, preferiu não se arriscar. “Não têm jeito de enfrentar essa água, vou esperar diminuir”, destacou.

O vendedor Bruno Vieira veio de Presidente Epitácio, em São Paulo, para Campo Grande e foi pego de surpresa pelas fortes chuvas.

“Agora é chorar e esperar, como estou com minha família prefiro não me arriscar, voltamos de viagem hoje e fomos surpreendidos, mas prefiro não enfrentar não porque não vale a pena”, disse.

O período de chuvas está longe de dar uma trégua, na manhã de hoje (04), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois novos alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul.

O alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h para 45 cidades de MS. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta amarelo, ou seja, perigo potencial indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 38 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Cedesc (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) disparou SMS para os números cadastrados no 40199 avisando por meio de alertas o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações.

Confira mais informações na live:



Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Leia também: