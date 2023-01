Hóspede xinga funcionários e anda seminu pelos corredores de hotel

Um homem de 37 anos foi preso na madrugada de hoje (4), após xingar funcionários e hóspedes de um hotel, no Jardim Guanabara, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito andava seminu pelos corredores da pousada.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta das 0h30 em um hotel, onde um hóspede estaria perturbando uma recepcionista e outras pessoas que estavam hospedadas no local. Em depoimento aos militares, foi relatado que uma funcionária foi xingada pelo suspeito e ainda andou seminu pelos corredores do hotel e recepção do hotel.

Ainda conforme relatos de testemunhas, o suspeito gritava pelos corredores que “não deixaria as pessoas dormirem”. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito precisou ser algemado, porque estava alterado na hora do flagrante.

O caso foi registrado na delegacia local como pertubação de sossego alheiro.

