União ABC perde para o Mirassol na estreia da Copinha

O União ABC perdeu para o Mirassol na tarde de ontem (3), em sua estreia na Copa São Paulo de Juniores. A partida foi disputada no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, no interior de São Paulo.

A equipe do Mirassol abriu o placar com dois gols na etapa inicial. O primeiro gol saiu aos 8 minutos, com Miguel, cobrando pênalti. O segundo gol da partida foi aos 20 minutos com Douglas. Na etapa complementar, Arilton ampliou para 3 a 0. Já próximo ao final do jogo, Joaninha descontou para a equipe sul-mato-grossense.

Com a vitória, o Mirassol soma os primeiros pontos no Grupo 2 da Copinha, que conta com a Chapecoense e Inter de Minas.

Ambas as equipes voltam em campo pela segunda rodada na próxima sexta-feira, às 17h45. A equipe do interior paulista enfrenta o Inter de Minas, enquanto o União ABC pega a Chapecoense em jogo decisivo.

