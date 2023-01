Chuva causa estragos em diversos pontos da Capital

A chuva que atinge Mato Grosso do Sul esta semana, causou estragos e alagamentos em diversos bairros de Campo Grande na manhã desta quarta-feira (04). De acordo com a meteorologia, o acumulado só nesta manhã chegou a 41,4 milímetros.

Bairros como Santa Emília, Bonança, Universitário e Nhanhá apresentaram alagamentos. Importantes avenidas da Capital como Costa e Silva, Guaicurus, Júlio de Castilho e Ernesto Geisel ficaram praticamente intransitáveis, com motoristas e motociclistas ilhados em meio a forte enxurrada.

A leitora do Estado Online, Claudiane Benites, informou que na rua Raquel de Queiroz, também na região do Ernesto Geisel, a água da chuva chegou a alcançar a ponte da Vila Piratininga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (@oestadoonlinems)

No bairro Jardim Canguru, a proprietária de um hortifrúti na Avenida Catiguá, Rosângela Alonso, precisa lidar com o barro e o lixo toda vez que chove. “Começou às 8h. Do nada veio [a chuva] e quando começa a subir o nível da água fica um transtorno aqui. Aí é barro, lama… como vem muito forte estoura os esgotos e desce a enxurrada no asfalto, e é um fedor, é horrível”.

Conforme a morada, o problema começou quando realizaram o asfalto, em frente ao residencial, inaugurado há aproximadamente seis meses, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a entrega das chaves.

“Tem um ano e quatro meses mais ou menos que estou aqui, e durante esse tempo, toda vez que chove é esse transtorno. A minha esperança era que, quando o asfalto do residencial fosse feito isso iria acabar, porque colocaram manilha embaixo da terra para fazer a canalização da água, e falei ‘uma luz no fim do túnel’, mas não, piorou a situação. Ao invés deles desviarem a água para ir para o córrego, eles desviaram a água para passar aqui na frente”, explica Rosângela.

Com a enxurrada, restos de lixo ficam acumulados na frente do hortifrúti, o que afasta os clientes do local.

“A chuva anterior estragou bastante coisa. Erguemos os eletrodomésticos, mas entrou muito barro. É complicado né, por que, como você vai atender um cliente no meio do barro? Não tem como”, finaliza.

Inmet segue com alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de nível laranja, ou seja, de perigo, para chuvas intensas em 45 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande.

O alerta indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Leia mais: