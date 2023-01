Quarta-feira será de chuva com chance de tempestades em MS

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4). Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), são esperadas para hoje, chuvas significativos, acompanhadas de raio, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Imet), há alerta para temporal ainda na manhã de hoje, com ventos acima dos 100 quilômetros por hora.

Ainda conforme a nota da Cemtec, a instabilidade do tempo em Mato Grosso do Sul é resultado do avanço de uma frente fria, aliada ao intenso transporte de calor e umidade.

Em relação às temperaturas, são esperadas mínimas para hoje entre 20/21°C e máximas de até 28°C nas regiões sul e leste do estado. Por outro lado, na região norte, as mínimas variam entre 22/23°C e máximas de até 27°C. Em Campo Grande, mínima de 22°C e máxima de 25°C.