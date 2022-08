Alerta de tempestade é renovado para 62 cidades de MS; veja como evitar acidentes

A tempestade chegou com força em Mato Grosso do Sul, na Capital a ventania atingiu 57,38 km/h, com rajadas de 85,19 km/h. O temporal também gerou estragos no interior, casas foram destelhadas e arvores derrubadas. Na manhã de hoje (17) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestade para 62 municípios do Estado.

O alerta de nível laranja, ou seja, perigo potencial, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60- 100 km/h) e queda de granizo. A tempestade vem acompanhada de uma nova frente fria que ganha força a partir entre sexta (19) e sábado (20). De acordo com o alerta, existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos.

Para evitar incidentes, o Diretor-geral da Defesa Civil, Coronel Catarineli recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas e busquem rotas alternativas em caso de alagamentos.

“É importante não se colocar em situação de risco, esse período aumenta a incidência de áreas de alagamento então busque uma rota alternativa, uma dica é verificar se a água ultrapassou o meio fio, se passar com o veículo a água pode invadir o escapamento e apagar o motor”, explica.

Coronel Catarineli ressalta que durante temporais é imprescindível não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

“Outra dica importante é fechar as janelas porque quando o vento entra ele procura um lugar para sair e dependendo da vulnerabilidade da residência ele pode forçar o telhado e gerar estragos. Também não é recomendável consertar vazamentos durante a chuva, existe histórico de ocorrências onde a pessoa tenta subir o telhado, mas acaba escorregando, caindo e tendo um traumatismo”, ressalta

O volume de chuvas em Campo Grande foi de 51,8mm nas últimas 24h, o acumulado do mês chegou a 83,8mm quando o esperado para todo o mês de agosto era 31,4mm.

Veja as cidades em alerta:

Amambai Anastácio Anaurilândia Angélica Antônio João Aquidauana Aral Moreira Bandeirantes Bataguassu Batayporã Bela Vista Bodoquena Bonito Caarapó Campo Grande Caracol Corguinho Coronel Sapucaia Corumbá Deodápolis Dois Irmãos do Buriti Douradina Dourados Eldorado Fátima do Sul Glória de Dourados Guia Lopes da Laguna Iguatemi Itaporã Itaquiraí Ivinhema Japorã Jaraguari Jardim Jateí Juti Ladário Laguna Carapã Maracaju Miranda Mundo Novo Naviraí Nioaque Nova Alvorada do Sul Nova Andradina Novo Horizonte do Sul Paranhos Ponta Porã Porto Murtinho Ribas do Rio Pardo Rio Brilhante Rio Negro Rio Verde de Mato Grosso Rochedo Santa Rita do Pardo São Gabriel do Oeste Sete Quedas Sidrolândia Tacuru Taquarussu Terenos Vicentina

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.