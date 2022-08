Reinaldo Azambuja participa da posse de Alexandre de Moraes

O atual governador Reinado Azambuja, do PSDB, participou da posse do ministro Alexandre de Moraes, como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento ocorreu na noite de terça (16), em Brasília e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer.

Azambuja comentou que as palavras do novo presidente do tribunal foram essenciais neste momento, onde ainda existem questionamentos sobre a lisura do sistema eleitoral. “Temos que passar por esse processo com total confiança nas urnas eletrônicas e no resultado do pleito que, certamente, será a consolidação da vontade da maioria da população brasileira”, afirmou.

O governador ainda complementou que “a manutenção da democracia é fundamental nesse período em que precisamos de um Brasil de paz para essas eleições”.

Durante a posse, Alexandre de Moraes defendeu o sistema e a soberania do povo. “A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse TSE, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas”, discursou.

Agora, o novo presidente do TSE empossado, é responsável por conduzir a Corte Eleitoral até junho de 2024, além de presidir as Eleições Gerais de 2022 e iniciar os trabalhos de preparação para o próximo pleito municipal.

