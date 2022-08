Temporal gera estragos e derruba muro do cemitério Santo Amaro

As chuvas voltaram com força em todo Mato Grosso do Sul, em Campo Grande a ventania chegou a 85 km/h e derrubou parte do muro no cemitério Santo Amaro, localizado na Av. Presidente Vargas, Vila Santo Amaro. Com a queda as sepulturas ficaram expostas a quem passa pelo local.

A parte do muro que cedeu com o temporal está localizada na rua Fernando de Noronha, onde não tem casas. Vale lembrar que em junho de 2011, o muro também caiu após fortes chuvas.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) a reconstrução do muro será realizada depois que o tempo estabilizar, enquanto isso equipes da Guarda Civil Metropolitana promovem rondas para evitar furtos no local.

Temporal

O temporal também destelhou casas e derrubou diversas árvores, por volta das 15h40, a velocidade do vento em Campo Grande atingiu a velocidade 57,38 km/h, com rajadas de 85,19 km/h. Acompanhado de uma chuva que promete durar pelos próximos dia e uma tempestade de poeira.

Meteorologista Natálio Abraão, destaca que entre 19h30 de ontem (16) até as 06h desta quarta-feira (17) a Capital registrou 44,6 milímetros de chuva; na região do Jardim Panamá foram 34,6 milímetros; Carandá Bosque foram 32,5 mm. Ainda de acordo com o meteorologista, foram 2.050 mil raios apenas na Capital.

A previsão ainda indica chuvas generalizada nos próximos dias aliada a passagem da intensa frente fria que chega entre os dias 19 e 20 de agosto, são esperadas temperaturas mínimas entre 5-10°C na região centro-sul do estado, com destaque para o extremo sul do estado, que podem chegar a temperaturas entre 2-5°C e probabilidade de geada.

Após a ocorrência das chuvas nestes dias, não há probabilidade de chuvas, pelo menos até o dia 31 de agosto de 2022.

Com informações do repórteres João Gabriel Vilalba e Carol Rampi.