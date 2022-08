Quarta-feira é de chuva forte em grande parte do Estado

A quarta-feira amanheceu sob forte chuvas na maior parte de Mato Grosso do Sul e tempo deve continuar com previsão de precipitação durante o dia todo de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, das 19h30 de ontem (16) até as 06h desta quarta-feira (17) em Campo Grande, na região da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aparecida Gonçalves choveu aproximadamente 44,6 milímetros; na região do Jardim Panamá foram 34,6 milímetros; Carandá Bosque foram 32,5 mm. Ainda de acordo com o meteorologista, foram 2.050 mil raios apenas na Capital.

São esperadas temperaturas mínimas entre 21ºC e 25ºC e as máximas podem atingir valores de até 35ºC nas regiões pantaneira, norte, bolsão e sudoeste do estado. Já nas outras regiões, as mínimas ficam entre 18/20°C e as máximas podem chegar aos 26°C. E em Campo Grande, mínimas de 21°C e máximas de 30°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (16) alertas para tempestades e chuvas intensas em grande parte do Mato Grosso do Sul. O alerta de tempestades tem grau de severidade laranja, ou seja, de perigo e deve valer até a quarta-feira (17) às 10 horas. A previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Segundo a previsão, estas chuvas devem se concentrar entre os dias 16 a 18 de agosto de 2022, com chuva generalizada no dia 18 de agosto. Além disso, após a passagem da intensa frente fria, entre os dias 19 e 20 de agosto são esperadas temperaturas mínimas entre 5-10°C na região centro-sul do estado, com destaque para o extremo sul do estado, que podem ocorrer temperaturas entre 2-5°C e probabilidade para ocorrência de geada. Após a ocorrência das chuvas nestes dias, não há probabilidade de chuvas, pelo menos até o dia 31 de agosto de 2022.

