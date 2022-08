Com média histórica e casa atingida por raio, chuvas causam estragos no interior

As chuvas desta terça-feira (16) atingiram grande parte do Mato Grosso do Sul e causaram estragos no interior do Estado. De acordo com com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) a chuva trará uma nova frente fria para MS, e trará mínima de 0ºC a 2ºC com possibilidade de geada.

Em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, a chuva superou a média histórica aguardada para agosto a 15 dias do fim do mês. Apenas ontem, foram contabilizados 33,2 milímetros de chuvas, de acordo com a Embrapa Agropecuária do Oeste.

Eram esperados 48,7 milímetros para o período mas, somado aos 37,9 mm acumulados desde segunda-feira (15) já foram 71,2 milímetros de chuvas, de acordo com o levantamento realizado desde 1979 pela Embrapa.

Na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, uma residência foi destruída pelo fogo, nesta terça-feira (16). De acordo com o Jornal da Nova, o fogo começou a partir de um raio que atingiu a rede elétrica, o que teria feito as chamas se alastrarem para o telhado da residência.

O proprietário da casa estava em um vizinho no momento do acidente, e a única coisa que ele conseguiu retirar de dentro da casa foram os documentos. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater as chamas e realizar o serviço de rescaldo.

Veja o vídeo:

Em Campo Grande, de ontem até hoje o acumulado de chuvas foi de 51,8 milímetros. O acumulado do mês foi de 83,8 mm, sendo que o esperado era de 31, 4 mm. Houve intensas quedas de raio na Capital, aproximadamente 2.100 raios caíram durante o período de chuvas. Já os ventos chegaram a 85,79 km/h, o que causou queda de árvores, casas destelhadas e tempestades de areia em diversos bairros.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (16) alertas para tempestades e chuvas intensas em grande parte do Mato Grosso do Sul. O alerta de tempestades tem grau de severidade laranja, ou seja, de perigo e deve valer até a quarta-feira (17) às 10 horas. A previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.]

Leia mais: Quarta-feira é de chuva forte em grande parte do Estado

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.