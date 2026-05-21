Caminhoneiro preso por dirigir embriagado após acidente com morte é liberado

Condutor preso por dirigir embriagado foi liberado após audiência de custódia e seguirá respondendo às investigações

O caminhoneiro envolvido no acidente que tirou a vida de uma mulher de 38 anos e foi preso por dirigir embriagado foi liberado nesta quarta-feira (20) pela Justiça, em Dourados.

Segundo o site Dourados Agora, o condutor passou por audiência de custódia, e o juiz Ricardo da Mata Reis entendeu que não havia elementos suficientes para enquadrar o caso como dolo eventual (quando se assume o risco de matar).

O magistrado pontuou que o fato de o motorista ter ingerido bebida alcoólica não caracteriza dolo. Ele frisou ainda que a conduta do caminhoneiro depende do andamento das investigações e da produção de novas provas.

Cabe ressaltar que o motorista não possui antecedentes criminais e é réu primário.

O homem, que terá o nome preservado, foi liberado e deverá cumprir medidas como a obrigação de comparecer aos atos processuais, comunicar eventual mudança de endereço e permanecer com a CNH suspensa por prazo indeterminado.

Entenda

Mitla Machado Caceres perdeu a vida em uma colisão envolvendo uma carreta e a motocicleta em que ela seguia, na tarde desta terça-feira (19), em Dourados.

Segundo informações do site Dourados Agora, o acidente ocorreu na Avenida Presidente Vargas, no trevo de acesso ao Anel Viário e ao município de Itaporã, no sentido Dourados–Itaporã.

Duas pessoas estavam na motocicleta. Uma delas, Mitla, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o hospital.

Segundo o portal, informações preliminares apontam que a carreta arrastou a motocicleta por alguns metros antes de parar. Com o impacto, o veículo ficou preso embaixo do caminhão de grande porte.

Ainda conforme o site, a carreta foi abordada pela polícia cerca de cinco quilômetros distante do local do acidente.

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