Dr. Victor Rocha apresenta Moção de Pesar em homenagem à senhora Eva Oliveira dos Santos durante sessão ordinária

Durante a sessão ordinária de terça-feira (19), o vereador Dr. Victor Rocha realizou a apresentação da Moção de Pesar em homenagem à senhora Eva Oliveira dos Santos, falecida no último dia 6 de maio, em Campo Grande.

Ao apresentar a homenagem, Dr. Victor destacou a trajetória marcada pelo amor à família, pelos ensinamentos deixados e pelo legado construído ao longo da vida por Dona Eva.

Na moção, o parlamentar ressaltou que “há partidas que silenciam o tempo e deixam na terra o eco de uma ausência bonita”, manifestando solidariedade e respeito aos familiares e amigos neste momento de despedida.

O documento também reconhece o carinho e os valores deixados aos filhos Sônia Noadia Santos Bueno, Nidia Oliveira dos Santos, Saura Neiva Oliveira dos Santos e Fauzi Oliveira dos Santos, reforçando a importância da memória e do legado familiar.

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