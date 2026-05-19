Mulher morre após colisão entre carreta e motocicleta em Dourados

Acidente ocorreu no trevo de acesso ao Anel Viário; carreta teria arrastado a motocicleta por alguns metros

Mitla Machado Caceres perdeu a vida em uma colisão envolvendo uma carreta e a motocicleta em que ela seguia, na tarde desta terça-feira (19), em Dourados.

Segundo informações do site Dourados Agora, o acidente ocorreu na Avenida Presidente Vargas, no trevo de acesso ao Anel Viário e ao município de Itaporã, no sentido Dourados–Itaporã.

Duas pessoas estavam na motocicleta. Uma delas, Mitla, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o hospital.

Segundo o portal, informações preliminares apontam que a carreta arrastou a motocicleta por alguns metros antes de parar. Com o impacto, o veículo ficou preso embaixo do caminhão de grande porte.

Ainda conforme o site, a carreta foi abordada pela polícia cerca de cinco quilômetros distante do local do acidente.

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