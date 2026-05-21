Campo Grande é a 4º melhor capital do Brasil para se viver, segundo o IPS

No Centro-Oeste, a cidade morena é a segunda com melhores indicadores da região

O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 apontou que Campo Grande está entre as cinco capitais brasileiras com melhor qualidade de vida do país e é a segunda melhor da região Centro-Oeste.

No ranking nacional, a primeira é Curitiba, seguida por Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte. A capital sul-mato-grossense caiu duas posições em relação ao IPS 2025, ocasião que estava na 2º posição no país.

O levantamento avaliou 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores. Diferente de rankings puramente econômicos, o IPS mede o desenvolvimento humano e os resultados efetivos que florescem no cotidiano da população, avaliando o bem-estar social e o acesso a serviços básicos, não apenas o volume de investimentos ou a arrecadação das cidades.

O desempenho positivo de Campo Grande está diretamente ligado aos avanços no cuidado com o essencial. O índice reconhece o amadurecimento do município em áreas fundamentais para o dia a dia do cidadão:

Moradia digna e segurança pública;

Saúde, educação e acesso à informação;

Inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Para a prefeita Adriane Lopes, o reconhecimento nacional chancela as ações que ganham vida nas ruas e na rotina dos campo-grandenses.

“Receber esse reconhecimento nacional mostra que Campo Grande está no caminho certo. Trabalhamos diariamente para garantir mais qualidade de vida, ampliar o acesso aos serviços públicos e construir uma cidade cada vez mais humana, sustentável e com oportunidades para todos”, destacou a prefeita.

Segundo os organizadores do índice, o objetivo é avaliar se os serviços públicos realmente chegam à população e contribuem para melhorar a vida das pessoas. A análise utiliza dados públicos oficiais, atualizados e com ampla cobertura territorial.

O resultado reforça o destaque de Campo Grande entre os grandes centros urbanos do país, mostrando avanços em indicadores sociais e na oferta de serviços considerados fundamentais para a população. Apesar da boa colocação, o relatório também aponta que as capitais brasileiras ainda enfrentam desafios importantes, principalmente em temas ligados à inclusão social, desigualdade e proteção de minorias.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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