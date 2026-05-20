Motorista de carreta que matou mulher de 38 anos dirigia embriagado

Motorista fugiu sem prestar socorro após atingir motocicleta em Dourados; vítima morreu no local e filho foi encaminhado ao hospital

O motorista do caminhão que atingiu uma motocicleta, matou uma mulher de 38 anos e deixou o filho dela ferido foi preso por dirigir embriagado, na tarde de quarta-feira (20), em Dourados.

Identificado como A.C.F., o motorista da carreta que atingiu a motocicleta no trevo de acesso ao Anel Viário fugiu sem prestar socorro. Informações preliminares indicam que a moto teria sido arrastada após a colisão.

Com o impacto, Mitla Machado Caceres, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O filho dela, de 21 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida.

Em imagens registradas pelo repórter Sidinei Bronka, é possível ver o momento em que a carreta é alcançada e o condutor preso em flagrante. Policiais encontraram um cooler com cerca de dez latas de cerveja vazias.

O delegado Vinícius Benites de Souza Lima, que acompanhou a ocorrência, informou que, além da embriaguez ao volante, há o agravante da fuga do local do acidente.

“Eventualmente será analisado na delegacia, a depender do interrogatório dele e de alguns elementos que a perícia ainda vai levantar, o dolo eventual de ter praticado homicídio doloso. Não do trânsito, mas homicídio doloso previsto no Código Penal”, pontuou o delegado.

Entenda

Mitla Machado Caceres perdeu a vida em uma colisão envolvendo uma carreta e a motocicleta em que ela seguia, na tarde desta terça-feira (19), em Dourados.

Segundo informações do site Dourados Agora, o acidente ocorreu na Avenida Presidente Vargas, no trevo de acesso ao Anel Viário e ao município de Itaporã, no sentido Dourados–Itaporã.

Duas pessoas estavam na motocicleta. Uma delas, Mitla, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o hospital.

Segundo o portal, informações preliminares apontam que a carreta arrastou a motocicleta por alguns metros antes de parar. Com o impacto, o veículo ficou preso embaixo do caminhão de grande porte.

Ainda conforme o site, a carreta foi abordada pela polícia cerca de cinco quilômetros distante do local do acidente.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram