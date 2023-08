Secretaria analisa projeto de escalonamento de horários nas escolas

[Texto: Brenda Leitte e Tamires Santana, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Até o momento, o projeto de escalonamento no horário de entrada e saída em algumas escolas de Campo Grande não saiu do papel. A Semed (Secretaria Municipal de Educação) estuda a proposta apresentada pela Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, na Câmara Municipal.

O escalonamento de horários de entrada e saída de escolas e, possivelmente, de alguns comércios, seria uma alternativa para evitar congestionamentos, a superlotação no transporte público e nos terminais da Capital.

No início do mês de maio, a prefeitura disse estar analisando como implantar o projeto nas escolas da Reme (Rede Municipal de Educação), para trazer mais fluidez ao transporte coletivo, nos horários de pico. Segundo o Executivo, funcionaria do seguinte modo: cada escola teria um horário de entrada, sendo às 7h, 7h15, ou 7h30 e, posteriormente, os horários de saída que correspondessem à ordem da entrada. No entanto, essa iniciativa não iria abranger todas as escolas municipais, apenas algumas localizadas em pontos específicos, onde a necessidade é maior.

“Estamos fazendo uma programação para apresentar também, à comissão, para otimizarmos os horários de pico nas sete regiões da Capital. Tudo isso para melhorar a fluidez do transito e dar uma tranquilidade a mais para nossos alunos”, destacou Adriane, ainda no começo do mês.

Procurado pelo jornal O Estado, o secretário municipal de educação, Lucas Henrique Bittencourt, informou que a secretaria tem realizado estudos para que o escalonamento seja realizado sem prejudicar o calendário letivo. “Nós precisamos cumprir duzentos dias letivos e oitocentas horas anuais, por isso, estamos tendo esse cuidado, até mesmo para não dificultar a rotina dos pais e responsáveis, que já estão acostumados com os horários”, explicou.

Conforme divulgado pelo Consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo transporte coletivo, em Campo Grande, os horários de pico são divididos em três partes: pela manhã, no horário de almoço, e no fim da tarde. Ao todo, são 449 ônibus no horário do pico, sendo que, em horários normais, circulam 393. Com base nos números, são 56 ônibus a mais, em horários onde um grande fluxo de veículos também está circulando, nas ruas da Capital.

“O escalonamento de horário é uma opção muito bem-vinda, não só para o transporte urbano, mas para o trânsito todo da cidade. O ideal seria que, além das escolas, hospitais, órgãos governamentais, indústria e o comércio, também intercalassem os horários”, ressaltou.

De acordo com a SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul), “no momento, somente o CEEP Hércules Maymone, localizado em Campo Grande, possui autonomia, mediante orientações da SED, para organizar a saída dos estudantes de forma escalonada. Essa flexibilização, adotada em situações específicas, envolve a saída dos alunos em pequenos grupos – respeitando a carga horária diária de atividades prevista – com as turmas liberadas em intervalos de cerca de 10 minutos, visando evitar aglomerações na via pública de acesso ao terminal, localizado em frente à unidade de ensino”, informou, em nota. Acesse também: Prefeitura aguarda aprovação da Caixa Econômica Federal para asfaltar 6 bairros