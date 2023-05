Temperaturas sobem aos poucos e tempo seco continua no final de semana em MS

Durante o final de semana, as temperaturas estarão em elevação

A previsão para o final de semana, entre sexta-feira (19) a domingo (21) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma intensa massa de ar que favorece o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Devido às condições de céu limpo e baixa umidade relativa do ar, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas, ou seja, com temperaturas mais amenas e sensação de frio na madrugada/amanhecer com gradativa elevação das temperaturas durante o dia.

Entre a tarde e noite de domingo, podem ocorrer pancadas de chuvas bem isoladas no extremo sul do estado. Essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados.

Durante o final de semana, as temperaturas estarão em elevação. São previstas temperaturas mínimas entre 12-16°C, porém podem ocorrer valores inferiores a 10°C. Já as temperaturas máximas atingem até 30°C para a região sul.

Para a região norte do estado, esperam-se mínimas entre 12-18°C e máximas de até 34°C. Em Campo Grande, mínima entre 15-17°C e máxima de 30°C. Além disso, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%, com destaque para a região centro-norte do estado.