Ponto de vacinação no Quartel dos Bombeiros funciona até esta sexta-feira

O ponto de vacinação no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, aberto no início da semana, funcionará até às 19h desta sexta-feira (19). A ação disponibilizou para a população da Capital um novo local de vacinação, devido à ampliação do público alvo: agora, a dose contra a gripes está disponível para toda a população a partir dos seis meses.

A população em geral pode procurar o ponto onde crianças a partir de seis meses a idosos podem se vacinar. A medida ocorre como forma preventiva para fortalecer a vacinação e prevenir quanto aos sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente em crianças.

Mesmo após pouco mais de um mês do início da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, Mato Grosso do Sul apresenta uma cobertura vacinal de apenas 30,84% da população prioritária a ser vacinada.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar está localizado a rua Sete de Setembro 408, esquina com a Rua Quatorze de Julho.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal-estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Serviço

Em Campo Grande, a vacinação ocorre em qualquer unidade de saúde, no período de 28 de março a 31 de maio de 2023, em horário comercial.

No período entre 15 e 19 de maio, das 8 horas às 19 horas, a população pode ir até o Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado a rua Sete de Setembro, esquina com a rua Quatorze de Julho.

Já no sábado (20) acontece o ‘Dia D’ em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em Campo Grande ocorrerá em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado a avenida do Poeta, s/nº, Parque dos Poderes.

Nos municípios do interior, a campanha também acontece no período de 28 de março a 31 de maio de 2023 em qualquer unidade de saúde, em horário comercial (verificar programação local).

