MS é destino observação de aves na América Latina

Até 21 de maio será realizada, em São Paulo, a maior feira de Observação de Aves da América Latina: a Avistar Brasil. Mato Grosso do Sul estará presente no evento para se apresentar como um importante destino de observação de aves e se relacionar com o mercado especializado, além de promover e divulgar o turismo estadual.

“Participar da Avistar é sempre muito bom. É um evento tradicional no nosso calendário de participação de eventos, afinal Mato Grosso do Sul é um dos principais destinos de observação de aves do País. Temos realizado um trabalho muito legal de diversificação dos destinos que ofertam essa atividade no Estado nos últimos anos. Também temos apoiado o planejamento estratégico de diversos destinos como Porto Murtinho, Rota Pantanal Bonito, Costa Leste, enfim, onde há potencial para a observação de aves”, explica o diretor-presidente a Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

Além do painel sobre o mercado turísticos no Mato Grosso do Sul e as ações que a FundturMS vem realizando, o diretor-presidente fala de mais uma ação durante o evento. “Vamos lançar na Avistar Brasil um roteiro especial da Rota Bioceânica, que foi elaborado pelo Instituto Mamede. Será uma alternativa dessa nova rota (Rota Bioceânica) e que ainda vai ser lançada nos próximos anos, mas que já tem o turismo como um dos principais segmentos econômicos”, enaltece Wendling.

A Avistar Brasil recebe anualmente expositores de todo o Brasil e de países estrangeiros e o público participante é composto por observadores de aves, fotógrafos, ornitólogos, guias de turismo e amantes da natureza. A ideia é promover debates, comercialização, apresentar destinos, pousadas, operadoras e outras formas de produção artística e cultural relacionadas às aves e natureza.

A observação de aves (birdwatching) atrai milhares de brasileiros e estrangeiros para observar espécies raras com binóculo e, quando possível, fotografá-las.

São cerca de 1900 espécies de aves catalogadas no Brasil e em Mato Grosso do Sul é possível encontrar aproximadamente 650 delas vivendo livremente em ambientes rurais e urbanos. São vários os locais para a prática da atividade, como o Pantanal, Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Parques Estaduais, região turística Cerrado Pantanal e até a capital, Campo Grande.

Mato Grosso do Sul possui ainda um diferencial para os observadores brasileiros que é a presença de duas espécies que, dentro do território nacional, só são observadas no Pantanal Sul-Mato-Grossense e na Serra da Bodoquena. Fora do território nacional, o Rapaizinho-do-chaco (Nystalus striatipectus) é avistado no Leste da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, e o Tiriba-fogo (Pyrrhura devillei) pode ser encontrado no chaco paraguaio.

