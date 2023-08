Prefeitura aguarda aprovação da Caixa Econômica Federal para asfaltar 6 bairros

Por outro lado, moradores esperam que promessa de ver o bairro pavimentado se torne realidade

A prefeitura de Campo Grande submeteu, à Caixa Econômica Federal, alguns projetos de drenagem e pavimentação para posterior licitação e execução. Os bairros que devem ser beneficiados com o recebimento do asfalto são: Jardim Itatiaia, entre a Lagoa até a Três Barras e José Nogueira Vieira até Heitor Laburu, Jardim Mansur, Auxiliadora, Bosque das Araras, Ramez Tebet e Santa Emília.

De acordo com a Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), além desses bairros que foram para a aprovação da Caixa Econômica Federal, está pronto, para o início de processo licitatório, as vias estruturante Lote 3, ligando o São Conrado até o Polo Empresarial Oeste.

Para os moradores dos bairros da região do Ramez Tebet, a notícia foi de grande esperança, pois eles sofrem há 18 anos, sem asfalto e sem esgoto, no local. A comerciante Sirlei Ciopec, 53 anos, é moradora da rua Fidelis Bucker, e destacou, ao jornal O Estado, que o local vira um verdadeiro rio quando chove, que fica impossível transitar pela rua.

“Desde quando eu me mudei para cá, já existia a promessa do asfalto, entra prefeito e sai prefeito, até agora, nada. A gente nem tinha conhecimento dessa questão de aprovação de banco, mas, pelo menos, parece que já está saindo do papel. Além da poeira, em época de chuva é impossível atravessar aqui”, contou Sirlei.

Na mesma rua, o serralheiro Augusto Romero, de 46 anos, é morador do bairro há 6 anos, e convive diariamente com os problemas que a falta do asfalto traz para o bairro. Ele destaca que, além de complicado em dias de chuva, o local é, inclusive, perigoso, pois as valetas que se formam podem causar acidentes.

“A gente espera mesmo que, dessa vez, o asfalto venha, porque não aguentamos mais essa situação, saber que já está em trâmite é importante, mas queremos ver a obra acontecer, tem muita gente que mora aqui, nessa região, e depende desse asfalto e do esgoto, para uma qualidade de vida melhor”, desabafou Romero.

De acordo com dados da prefeitura, um dos últimos bairros que recebeu pavimentação asfáltica foi o Oliveira 3. A pavimentação começou pela rua Jurandir Nogueira, em seguida foi feita na rua Hélio Bais Martins e seguiu pelas outras ruas do bairro.

Dona Maria Lucia Cristofari, 53 anos, mora há 3 no local e conta como foi a experiência, da chegada do asfalto, no bairro. Ela destaca que é uma região muito boa para morar, mas a pavimentação fazia falta, justamente pela poeira e pelo problema que era causado todas as vezes que chovia, no local.

“Quando começaram a passar o asfalto, demorou um tempo para a finalização, pois foi uma época de muita chuva, então começavam em um dia, no outro chovia, depois eles retornavam e mexiam um pouco mais. Mas, quando terminou foi uma alegria para todos os moradores, pois era muita poeira. Nos dias de chuva, era vizinho forrando a rua de pedra para conseguir passar com o carro, mas agora, graças a Deus, está melhor”, disse Maria Lucia.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

