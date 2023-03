Prefeitura entrega reforma na Emei O Bom Pastor no bairro Estrela do Sul

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (3), a reforma na Emei (Escola de Educação Infantil) O Bom Pastor, localizada no bairro Estrela do Sul. A ação aconteceu por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Para reforma, foram dois meses e cinco etapas de trabalho, sendo a primeira a construção do muro na divisa com o terreno da Associação dos Moradores do bairro. Na segunda etapa, foi adequada a rede de drenagem localizada na varanda, em frente ao berçário.

Já na terceira etapa da obra, houve a instalação de um portão de acesso lateral e um ao terreno anexado. Foi feita também a manutenção do toldo, com a troca da lona e por fim, a pintura externa e interna da Emei, incluindo paredes, muros e tetos, com a preservação da cor original.

A capacidade de alunos na Emei é de 130 crianças, sendo 60 crianças em turno integral e 70 em turno parcial. São 14 professores na unidade, 10 assistentes de educação, uma merendeira, um assistente de educação inclusivo, uma diretora, uma coordenadora pedagógica, três auxiliares de manutenção e um auxiliar de secretaria.

Segunda entrega

Esta é a segunda entrega de reforma em Emeis feita pela SEMED à população. Em 17 de fevereiro, a Emei Olinda Toshimi Nishio Nassu, no Jardim Campo Belo, foi inaugurada depois dos ajustes feitos na unidade escolar.

Assim, passam pelo processo de adequação às Emeis e escolas: Emei Aero Rancho, Emei Ayd Camargo, Emei Piratininga, Emei Neida Gordim, Escola Consulesa Maksoud Trad, Escola Ernesto Garcia, Escola Darthesy Novaes, Escola Plínio Barbosa, Escola José Dorileo e a Escola Luiz Cavallon.

Segundo o secretário de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, é necessária uma boa estrutura para levar tranquilidade aos alunos, pais e aos funcionários do local. “Isso melhora o processo de ensinamento, só a partir disso, com escola confortável trazendo envolvimento com a comunidade local, pensando sempre no aluno”.

Na direção da Emei O Bom Pastor há quase dois anos, Laurilaine Sobrinho afirma que a reforma 'desempareda' as crianças. "Os alunos vão ter mais espaço para brincar e a reforma é um marco para a Emei".