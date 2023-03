Deam realizará plantões de atendimento para crianças que são vítimas de violência

A Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres (DEAM) vai passar a atender casos de violência e estupro contra crianças e adolescentes a partir deste final de semana, em Campo Grande (MS). Os atendimentos serão feitos durante as noites, fins de semana e feriados, segundo o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira.

Os Atendimentos serão realizados até que a reforma no Cepol, do Bairro Tiradentes, fique pronta. A previsão é que uma sala especial seja construída na delegacia até abril.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) já presta assistência às meninas vítimas de violência. No entanto, como as salas ainda não estão prontas, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pretende que as ocorrências envolvendo meninos menores de idade também sejam atendidas por essa delegacia especializada.

Na manhã desta terça-feira (2), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), e anunciou as medidas.

Videira explica que o pedido para o atendimento na Deam já foi feito e oficiado. “O atendimento será feito na Deam até que as obras sejam concluídas na Depac Cepol. Neste momento importante, buscamos pelo compartilhamento provisório do espaço, para compartilhar a estrutura, e atender as crianças, sejam meninas, como já é feito, ou meninos”.

Além disso, Videira diz que é dada prioridade ao atendimento nos finais de semana, uma vez que as ocorrências de violência são mais frequentes nesse período. Se as vítimas aguardarem até segunda-feira para registrar a denúncia, podem ser coagidas ou convencidas pelos agressores a não se manifestarem.

Para o deputado Rafael Tavares (PRTB), que apresentou projeto, o assunto requer extrema urgência. “Não podemos aguardar, é necessário a implantação de um Centro Integrado de Atendimento, convoco a toda a população para debater o tema na audiência pública manhã para juntos encontrarmos caminhos e soluções”, informou.

O deputado Pedro Kemp (PT) considera a estatística atual da vigência deste tipo de crime alarmante. “Esse fato ocorre em todo o Estado, em média, três crianças por dia sofrem abuso sexual. Destaco aqui a questão da capacitação dos policiais civis, não só em Campo Grande, e vejo com muita satisfação a proposta de um centro próximo a Casa da Mulher Brasileira. Estaremos juntos nessa empreitada”, afirmou.

Para utilizar o espaço da Casa da Mulher, é necessário obter a aprovação do governo federal. No entanto, segundo Videira, a Polícia Civil do Estado emitiu uma portaria permitindo a modificação e, se houver objeção em relação a esse pedido, a pasta argumentará que um novo espaço adequado está em construção.

Serviço

A violência física, sexual e emocional bem como a negligência contra crianças e adolescentes são crimes, e é dever de todos denunciá-las.

Caso não queria ser identificado, é possível efetuar a denúncia em anônimo por meio de vários canais de comunicação, existentes em Campo Grande. Confira:

Polícia Militar – 190

Disk Denúncia CIOPS – 181

Polícia Civil – 197

1º Conselho Tutelar Sul – (67)3314-6370 / (67)99941-2195 (plantão)

2º Conselho Tutelar Norte – (67)3314-4483 / (67)99688-1623 (plantão)

3º Conselho Tutelar Centro – (67)3314-4337 / (67)99715-9024 (plantão)

4º Conselho Tutelar Bandeira – (67)3314-4482 / (67)99989-3692 (plantão)

5º Conselho Tutelar Lagoa – (67)3314-4482 / (67)99847-9119 (plantão)

