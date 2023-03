Casa de investigada por perfil falso é alvejada por tiros em Ivinhema

A casa de Lucimar Oliveira Viana, de 48 anos, foi alvejada por tiros na madrugada na semana passada, em Ivinhema, a 320 quilômetros de Campo Grande. Lucimar é investigada pela polícia por ser a responsável pelo perfil falso “Maria do Bairro”, que realizava postagens ofensivas contra a honra de servidores públicos municipais, incluindo o prefeito Juliano Ferro e sua família.

Conforme o site local Jornal da Nova, ao menos quatro projéteis atingiram a janela do quarto de Lucimar, alguns atravessaram e atingiram o guarda-roupa, mas ela não estava em casa no momento do crime. A polícia já realizou a perícia no local e está investigando o caso.

A mulher confessou ser a responsável pelo perfil falso durante a “Operação Montenegro”, mas não deu informações sobre a motivação. Ela está respondendo pelos crimes de injúria e difamação em concurso material por todas as ofensas praticadas, majorando por ser contra funcionário público em razão de suas funções.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou três pessoas pelo suposto envolvimento com o perfil falso, uma das quais é Cristina Kazumi Yonekura Morishita de Azevedo, uma servidora do município que foi afastada de suas funções. O caso continua sendo investigado pela Delegacia local.