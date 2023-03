Museu das Ilusões chega neste sábado com proposta de divertir e explorar sensações

De um lado você vê um cubo, quando você caminha, você vê um triângulo, isso se faz por quê? É um jogo de espelho que a mente enxerga de um jeito diferente. Esse é apenas um dos segredos do Museu das Ilusões, que inaugura amanhã (4), no Shopping Bosque dos Ipês.

A exposição está na parte central do shopping, em um espaço amplo de mais de 1.500 m² e mais de 70 atrações, com experiências de ilusão de ótica. Importante ressaltar que cada atração conta com placas que dão orientações e explicações sobre as ilusões de ótica.

Segundo a coordenadora do museu, Melissa Bernardes, o projeto é itinerante, ou seja, roda o Brasil inteiro. “Tivemos uma grande expectativa de trazer para Campo Grande. Percebemos que a Capital de MS gostará bastante da exposição, porque o Museu das Ilusões é diferente, você diverte a sua mente.”

São setenta atrações, quadros, peças, ambientes e todos voltados para ilusão de ótica e o melhor de tudo é tudo interativo. “Você vai interagir o tempo todo, fazer fotos, vídeos. Vem pro museu”, convida Melissa.

De acordo com o físico e curador do museu Júlio Abdala, Campo Grande é a oitava cidade que o museu visita. “Ele é um museu que explora as sensações que nós temos de visão na forma de ilusão de ótica. Nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o cérebro.”

“O olho é um fator que converte luz em corrente elétrica. Só que um olho e o outro enxergam imagens independentes e diferentes. Essa pequena diferença que existe entre a imagem de um olho e do outro dá um negócio chamado profundidade de campo”, explica.

“Então a imagem fica 1/16 de segundo na retina, chama persistência retiniana. Ela dá a profundidade de campo que é a visão em três dimensões, a visão binocular que acontece no ser humano, que é uma visão especializada. Dentro desses parâmetros, os aparelhos são feitos para produzir visões ou pensamentos, ou percepções distorcidas da realidade, que são as ilusões”, conclui Júlio.

Expectativas

Aonde o museu visita faz sucesso, recebe avalização máxima e recomendações, segundo o curador. É um passeio saudável para todas as idades. A expectativa dos organizadores é um grande número de visitantes extremamente contentes com uma hora e meia de exposição, já que é o maior acervo de ilusão de ótica do mundo.

Serviço

O Museu das Ilusões abrirá para o público no próximo sábado (4), das 10h às 22h, com entrada até às 21h e domingos das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br, sendo inteira R$ 60,00 e a meia entrada por R$ 30,00.

Também é possível adquirir ingressos promocionais: grupos e famílias com três pessoas ou mais por R$ 90,00, quatro pessoas por R$ 120,00 e cinco pessoas por R$ 150,00. Acesse também: Deam realizará plantões de atendimento para crianças que são vítimas de violência

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações de Mylena Fraiha