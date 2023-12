Nova frente fria avança no sábado em MS com probabilidade de chuva no domingo

Após o período de pouca umidade do ar, a previsão do tempo para este final de semana em Mato Grosso do Sul promete chuva em todo o Estado, principalmente no domingo (28), segundo dados da Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

As amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas. A partir do sábado (27) há previsão de mudanças no tempo devido a aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de ar quente e úmido juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

A combinação destes sistemas meteorológicos favorecem a formação de nuvens e chuvas. Há probabilidade para chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento com destaque para a região sul do estado.

Esperam-se temperaturas mínimas entre 18-19°C e as máximas atingem até 30°C para a região sul. Já no norte do estado, esperam-se mínimas entre 17-23°C e máximas de até 36°C. E na Capital, mínima de 20°C e máxima de 31°C. Os ventos atuam de nordeste/leste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Domingo

No domingo (28), a chuva se espalha para praticamente todas as regiões do estado, com exceção da região norte e extremo norte do bolsão. São esperadas chuvas de intensidade moderada a pontualmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Ao longo de domingo, haverá um contraste de temperaturas, enquanto no sul do estado as máximas atingem 22°C, no norte do estado as máximas podem atingir os 32°C. Esperam-se mínimas entre 16-18°C e as máximas atingem até 22°C para a região sul.

Já no norte do estado, esperam-se mínimas entre 17-21°C e máximas de até 32°C. E em Campo Grande, mínima de 20°C e máxima de 27°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.