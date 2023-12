FUNAI em Dourados tem nova coordenadoria

Após dois meses aguardando o nome do ocupante da coordenadoria da FUNAI em Dourados, a professora Teodora de Souza Guarani foi convocada ao cargo no Governo do presidente Lula (PT), na última quinta-feira (25) a assumir a Regional Dourados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

O cargo foi negociado diretamente com o Ministério dos Povos Indígenas e foi solicitada pelas lideranças indígenas da região.

Teodora é professora indígena da etnia Guarani, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1999), Mestra em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB (2013). Foi gestora de educação escolar indígena na Secretaria Municipal de Educação de Dourados – SEMED, no período de 2001 a 2008; membro da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena – CNEEI/MEC (2008 a 2012).

