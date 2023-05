Sistema 67 Prime é reconhecido pela história e venda de carne premium em MS

A humildade, o talento e trabalho da equipe do Sistema 67 Prime – empresa pioneira em vendas de carnes artesanais em Mato Grosso do Sul – foi selecionada a receber um prêmio de reconhecimento na sede da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande), no dia 23 de junho, na Capital.

No estúdio do Jornal O Estado de MS, a comunicadora e radialista Marinalva Pereira recebeu o mentor do projeto inicial Pedro Targino, que durante a conversa explicou que a identidade da marca é a raiz sul-mato-grossense. No evento do próximo mês, Pedro receberá o título de “Empresário Nota 10”.

“Cresci vendo o ambiente da sobrevivência através carne animal, pois meu avô e bisavô eram açougueiros”, conta Pedro, quem decidiu mudar seu rumo profissional em 2018 ao colocar em prática tudo o que aprendeu com o seu pai e avô em relação à pecuária e à manipulação da carne.

Durante a entrevista, o empresário lembrou do início da batalha quando vendia os produtos de porta em porta. “A falta de conhecimento e informação fez com que o nosso trabalho começasse no dia a dia das pessoas. Enquanto nos finais de semana, buscávamos oportunidades de negócios em festas de aniversário, reuniões de empresas, entre outros.”

“Nunca pensei que levaria como profissão, mas Deus sabe dos projetos e me preparou durante um período de 10 anos na estrada, onde conheci outras culturas brasileiras. Quando retornei para Campo Grande, vi que precisava de um novo significado. Agora, podemos dizer que Mato Grosso do Sul é pioneiro em uma carne de qualidade para a população que, até então, só tinha acesso ao produto pelo mercado industrial e por meio da exportação”, resume Pedro.

O Sistema 67 Prime possui três lojas da Capital, nos bairros Santa Luzia (Rua São Clemente, nº 331) e Tirandentes (Rua Marques de Lavradio, nº 306), polos quem recebem também o atendimento delivery. A empresa também está no prédio na Avenida Afonso Pena, nº 4413, onde o espaço também pode ser alocado para eventos. Além disso, a empresa chega a atender algumas cidades do interior de MS.

Durante a pandemia, Pedro conta que uma ideia inovadora de montar kit’s de churrascos prontos, com um preço acessível e entrega a domicílio foi o marco para o boom de vendas. Com investimento no marketing digital e a raiz sul-mato-grossense, o Sistema 67 Prime popularizou rapidamente nos últimos anos.

Na visão de Pedro, um segundo pontapé do grupo é ter uma capacidade de produção ainda maior para, quem sabe a partir de 2024, realizar um projeto para atender estados vizinhos. “Queremos aumentar o alcance da qualidade de um produto rudimentar, com diversos tipos de temperos preparados para dar uma “mexidinha” no paladar dos clientes e criar aquela dificuldade de encontrar um produto igual o nosso em outro lugar.”

Reconhecimento

Pedro foi indicado por Marinalva Pereira ao prêmio de "Empresário Nota 10", junto com sua empresa na categoria "Empreendedorismo do Ano". A premiação acontece no dia 23 de junho, na sede da CDL (Câmara dos Dirigentes Logistas de Campo Grande).