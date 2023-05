Água e esgoto terão reajuste de até 4,65%, em 68 municípios de MS

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) vai reajustar a taxa de água e esgoto em 68 municípios de Mato Grosso do Sul, a partir do dia 1° de julho. A informação consta em portaria, homologada pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), publicada no Diário Oficial do Estado, na quinta-feira (25).

Em Três Lagoas, o reajuste será de 4,65%, calculado com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), dos meses de abril de 2022 a março de 2023.

Para os demais municípios que a Sanesul atende, será 4,18%, calculado com base nos meses de maio de 2022 a abril de 2023. Os municípios serão: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Caracol, Coronel Sapucaia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul.

Também terão tarifa reajustada Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso.

Encerram a lista Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina; e Área 2: Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria.